Efteling: Danse Macabre

Efteling start met sloop Spookslot: tunnel is als eerst aan de beurt

De sloop van het Spookslot in de Efteling is nu echt gestart. Na weken gefocust te hebben op het veiligstellen van decorstukken, werd vandaag een begin gemaakt met het verwijderen van de grote tunnel aan de zijkant van het complex. Een deel van de gaanderij is inmiddels verdwenen, blijkt uit foto's op social media.



Bouwmachines zijn bezig om de overkapping af te breken. De beelden laten ook lichtapparatuur en een verlaten vogelnestje met eieren zien. In de galerij, die diende als doorgang tussen het voor- en achterplein van het Spookslot, hingen enkele kroonluchters aan een houten plafond. Die onderdelen werden eerder deze maand al weggehaald.

Dat de sloop nu daadwerkelijk is begonnen, wil volgens een Efteling-woordvoerder niet zeggen dat de rest van het gebouw snel verdwenen is. Volgens hem gaat het nog een tijdje duren voordat het volledige slot tegen de vlakte gaat. De precieze planning wordt echter niet publiekelijk gecommuniceerd.



Bouwweg

Achter het Spookslot vinden momenteel veel ondergrondse werkzaamheden plaats. In 2024 moet de vervangende attractie Danse Macabre af zijn, een griezelvoorstelling met een bewegende tribune en speciale effecten. Voor het afvoeren en aanleveren van bouwmaterialen is een speciale bouwweg aangelegd. Die loopt door de voormalige Kanovijver.