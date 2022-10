Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Enterprise in Attractiepark Slagharen buiten gebruik vanwege technisch mankement

De Enterprise in Attractiepark Slagharen staat tot nader order stil. Het tollende rad uit 1977 kampt met een technisch mankement, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer het probleem opgelost kan worden.



Op een klapbord bij de attractie wordt uitleg gegeven over de technische storing. "Om deze storing te verhelpen zijn wij afhankelijk van de levering van diverse onderdelen, waar door omstandigheden een langere levertijd op zit dan normaal", valt er te lezen.

Afgelopen week vonden ook werkzaamheden plaats bij reuzenrad Chuck Wagon en de Free Fall. Die zijn nu afgerond. Verder wordt de interactieve waterattractie Expediton Nautilus onderhouden, al lenen de huidige temperaturen zich sowieso niet voor een ritje in de kletsnatte molen. Eerder dit jaar was nog sprake van een langdurige storing bij El Torito. Inmiddels draait de attractie weer.



Veiligheidsbeugel

De Enterprise werd 45 jaar geleden gebouwd door de Duitse fabrikant Schwarzkopf. Tijdens een ritje gaat het rad razendsnel draaien, waarna de gevaarte omhoog wordt gelift. Door de middelpuntvliedende kracht vliegen passagiers over de kop zonder dat er een veiligheidsbeugel nodig is.



Eind 2012 was er nog sprake van dat de Enterprise zou verdwijnen, om plaats te maken voor iets nieuws. Dat plan is uiteindelijk niet doorgegaan. Vorig jaar onderging de thrillride een renovatie, waarbij onder meer de kleuren zijn aangepast.