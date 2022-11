Efteling

Foto's: volop nieuwe winterdecoraties in de Efteling

Efteling-bezoekers kunnen tijdens het winterseizoen op verschillende plekken nieuwe decoraties ontdekken. Onder leiding van ontwerper Bas van Rijsbergen werden verschillende nieuwe winterse taferelen en fotopunten gerealiseerd. De Winter Efteling ging deze week van start.



Zo zijn de bekende sneeuwpopjes uit de Alaska-scène van Carnaval Festival nu ook buiten de attractie te bewonderen. Eén van de schattige sneeuwpopjes is op het entreebord geklommen. Een ander sneeuwfiguur laat op het plein een popje zakken met een maretak. Zo ontstaat een romantische fotolocatie.

Daarnaast is een sneeuwpopje met de naam Pjotr onderdeel van de parkshow van Jokie en Jet. In het Sprookjesbos werd de beroemde Kleine Boodschap-kabouter voor het eerst winters aangekleed: er bestaat nu een winterversie van het beeld, met warmere kleding. Langnek kreeg dit jaar een nieuwe sjaal. Zijn muts ontbreekt nog.



Toverketel

Even verderop, tussen Hans en Grietje en De Wolf en de Zeven Geitjes, heeft een heks een toverketel achtergelaten. Bosdieren warmen zich aan het vuurtje. Bij het recent opgeknapte sprookje De Reus en Klein Duimpje kunnen bezoekers zich verstoppen in de enorme sokken van de Reus, die bij een kampvuur aan een waslijn hangen.



Het gebied rond Max & Moritz werd aangekleed met onfortuinlijke skiërs die in grote sneeuwballen terecht zijn gekomen. Verder hebben de kwajongens Max en Moritz een provisorische schans gebouwd. Dat liep kennelijk niet helemaal goed af: een slee knalde ogenschijnlijk tegen de gevel van de koekoeksklokkenmakerij van Frau Schmetterling.



Ramen

De ramen van Bäckerei Krümel zijn voorzien van een laagje sneeuw en ijs, waar zogenaamd met de hand in getekend is door de brutale broertjes. Voorbijgangers zien termen als "hallo auf wieder schnitzel" en "tjuus", net als potjes boter-kaas-en-eieren.



Voor parkdeel Fantasierijk is een nieuw winters symbool ontworpen met een sneeuwvlok. Het blauwe embleem prijkt nu op banieren op de Pardoes Promenade en op de voorgevel van Symbolica. 's Avonds geeft het decorstuk op het paleis licht. Bovendien zijn er nieuwe magneten en theelepels verkrijgbaar met het symbool erop.