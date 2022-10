Walibi Holland

Video: vijf griezelzones en walkthrough bij Halloween Spooky Days in Walibi Holland

Walibi Holland heeft het programma van de Halloween Spooky Days vernieuwd. Speciaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar biedt het pretpark in oktober overdag vijf griezelzones en een walkthrough met acteurs aan. In tegenstelling tot vorig jaar zitten alle activiteiten inbegrepen bij de entreeprijs. Een compilatievideo brengt het entertainment in beeld.



De Halloween Spooky Days werden in 2019 geïntroduceerd als een kindvriendelijke tegenhanger van de angstaanjagende Halloween Fright Nights. Hoewel Walibi zich doorgaans vooral profileert als een attractiepark voor pubers en jongvolwassenen, lijkt het concept een blijvertje te zijn.

Het vernieuwde gebied Festival of Freaks, waar 's avonds Eddie de Clown de scepter zwaait, wordt overdag bevolkt door Spooky Days-mascotte Daysee en haar circusfreaks. Kinderen kunnen er onder meer spelletjes spelen, knutselen en geschminkt worden. Daar bevindt zich ook de gratis walkthrough Camp of Curiosities, met excentrieke circusfiguren als een slangenbezweerder, een zeemeermin, een clown, een acrobate en een opgesloten aap.



Alice in Wonderland

In Tangled Twigs komen bezoekers niet alleen trollen tegen, maar ook figuren uit Alice in Wonderland. De karakters zijn overduidelijk gebaseerd op de bekende Disney-films. De piraten van Pirates Cove leren de kinderen onder andere zwaardvechten. In Nightmares veranderen de kleintjes in hun ergste nachtmerrie als ze te lang bijven hangen.



Daar is ook een nieuw figuur verschenen: een handpop van een monstertje. Fans zullen het personage nog kennen uit de inmiddels verdwenen 4D-bioscoop Club Psyke. Helemaal nieuw is de zone Ghostly Graveyard, in de buurt van achtbaan Untamed. Er lopen vampiers, grafdelvers en spokenjagers rond. Ghostly Graveyard is alleen onderdeel van Spooky Days: 's avonds dient het tafereel slechts als fotolocatie.



Monsterkist

In elke zone is een letter verstopt in het decor. Alle letters vormen samen een codewoord, waarmee kinderen in Festival of Freaks een monsterkist kunnen openen. Daarin zitten koekjes en unieke Spooky Days-pins.



Het evenement begint in 2022 drie uur eerder dan vorig jaar: al om 10.00 uur kunnen vroege vogels kijken naar een openingsshow op het hoofdpodium bij reuzenrad La Grande Roue. Daar doet ook mascotte Walibi aan mee, de bekende oranje kangoeroe. De activiteiten duren vervolgens tot 17.00 uur, of tot 18.00 uur op dagen dat er geen Fright Nights zijn. Er wordt niet gewerkt met aparte tickets: alle entreebewijzen geven de hele dag toegang.