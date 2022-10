Parc Astérix

Parc Astérix laat coronacrisis achter zich: meer bezoekers dan in 2019

Parc Astérix heeft dit jaar op glorieuze wijze afgerekend met de coronacrisis. Het Franse pretpark wist in seizoen 2022 zelfs meer bezoekers te trekken dan in 2019, het vorige recordjaar. In totaal passeerden de afgelopen twaalf maanden 2,6 miljoen bezoekers de poorten.



Dat laat plaatsvervangend directeur Guy Vassel weten in een interview. Het financiële boekjaar van Parc Astérix, dat loopt van oktober tot en met september, eindigt vandaag. Na afloop van seizoen 2019 stond de teller op 2,3 miljoen gasten. Door de coronamaatregelen werd dat aantal in 2020 en 2021 bij lange na niet gehaald.

Dit jaar hebben Asterix en Obelix de weg omhoog weer gevonden. Alleen al in juni, juli en augustus 2022 was het attractiepark nabij Parijs goed voor zo'n 800.000 bezoekers, vertelt Vassel trots. Ook de halloweenperiode van 2021 en het daaropvolgende kerstseizoen scoorden volgens hem uitzonderlijk goed.



Bezettingsgraad

Volgens het directielid is het herstel vooral te danken aan investeringen in verblijfsaccommodaties, die nu het hele jaar door geëxploiteerd kunnen worden. In augustus werd een gemiddelde bezettingsgraad bereikt van 95 procent. Ook kwamen er nieuwe entertainmentacts en werd een houten achtbaan opgeknapt.



Men hoopt door te kunnen groeien naar ruim drie miljoen jaarlijkse bezoekers. Een grote uitbreiding moet daarbij helpen: in 2023 opent een nieuw gebied met een spectaculaire lanceerachtbaan en een familieattractie.