Efteling

Onderhoud in het Sprookjesbos: Efteling zet toren van Raponsje in de steigers

Er komt maar geen einde aan alle onderhoudsprojecten in de Efteling. Op verschillende plekken in het Sprookjesbos vinden momenteel ingrijpende werkzaamheden plaats. Sinds deze week wordt ook de toren van Raponsje gerenoveerd. Naast het 10 meter hoge bouwwerk is een steigerconstructie neergezet.



Daarop brengt men folie aan, zodat er ook bij slecht weer geklust kan worden. Rond het tafereel zijn bouwhekken neergezet. Verder is de looproute vanaf Hans en Grietje afgesloten. Hoelang de renovatie gaat duren, is nog niet zeker. Het sprookje komt niet voor op de openbare onderhoudskalender van het park.

Raponsje woont sinds 2001 in de Efteling. Voorbijgangers kunnen normaal gesproken zien hoe een toverkol in haar meterslange vlecht klimt. Het sprookje werd ontworpen door Ton van de Ven. Wieteke van Dort was verantwoordelijk voor het inspreken van het verhaal.



Rentree

In het Sprookjesbos wordt momenteel ook gewerkt bij Ezeltje Strek Je en Klein Duimpje en de Reus. Verder is Vrouw Holle bijna klaar voor haar rentree, zo'n drie jaar nadat haar oude onderkomen werd gesloopt.