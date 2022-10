Tayto Park

Grootste attractiepark van Ierland maakt nieuwe naam bekend

Het grootste pretpark van Ierland verandert van naam. Tayto Park werd de afgelopen jaren gesponsord door chipsmerk Tayto. Omdat de commerciële samenwerking eind dit jaar afloopt, moest men op zoek naar een nieuwe term. Die is nu gekozen. Vanaf 1 januari 2023 gaat de bestemming door het leven als Emerald Park.



Emerald is het Engelse woord voor smaragd. Ierland wordt door toeristen regelmatig the Emerald Isle genoemd. "Dus de nieuwe naam is relevant en toepasselijk", laat het management weten. "De wijziging is een uitdaging, maar ons team kijkt uit naar een nieuw tijdperk met een nieuwe identiteit."

Men koos bewust voor het introduceren van een nieuwe merknaam in plaats van opnieuw een samenwerking aan te gaan met een bestaand merk. Er werden de afgelopen maanden verschillende namen overwogen, waaronder Lands of Adventure, Park of Legends, Megaland, Top Park, Curragha Park, Legends Park en Mí Park.



Lange termijn

Volgens directeur Charles Coyle kwam Emerald Park na intern onderzoek als favoriet uit de bus. "Onze ambitie voor de lange termijn is om van ons park één van de beste bestemmingen voor families in Europa te maken", laat hij weten. Zijn vader, oprichter Raymond Coyle, overleed in juni.



De komende maanden worden alle naamsvermeldingen in het park stap voor stap aangepast. In januari 2023 volgt een nieuwe website. Ondertussen treft het park voorbereidingen voor de bouw van twee nieuwe achtbanen van de Nederlandse fabrikant Vekoma; een boomerang coaster en een suspended coaster. Dat project kost zo'n 30 miljoen euro. Er wordt ook samengewerkt met het Nederlandse decoratie- en ontwerpbedrijf Jora Vision.