Efteling

Beschadigingen in waterspeeltuin Efteling gerepareerd: water ontbreekt nog

De Efteling heeft de beschadigingen in waterspeeltuin Archipel gerepareerd. Afgelopen zomer bleek dat er grote scheuren ontstonden in de vloer van het speelgebied. Kennelijk kon de rubberen ondergrond niet goed tegen water. De scheuren moesten afgedekt worden met zandzakken.



Tijdens een sluiting van bijna twee weken is het probleem opgelost. Sinds afgelopen vrijdag is Archipel weer toegankelijk, al ontbreekt het water op dit moment nog.

Volgens een Efteling-woordvoerder wordt per dag bekeken of het oosterse avontureneiland onder water wordt gezet. "Dit is afhankelijk van het weer." Als het 's nachts vriest, mag er in ieder geval geen water in het gebied staan.



Uitgebreid

Archipel is onderdeel van het nieuwe themagedeelte Wereld van Sindbad, samen met de vernieuwde bootjesmolen Sirocco - de opvolger van Monsieur Cannibale - en achtbaan Vogel Rok. De Efteling heeft al aangekondigd dat Archipel in de toekomst nog uitgebreid wordt, tijdens een tweede bouwfase.