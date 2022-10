Attractiepark Toverland

Foto's: ruim 25.000 pompoenen bij vernieuwde Pumpkin Farm in Toverland

In de vernieuwde Pumpkin Farm van Toverland wandelen bezoekers dit najaar langs gigantische creaties gemaakt van pompoenen. De halloweenbeleving, die vorig jaar werd geïntroduceerd, is in 2022 in een nieuw jasje gestoken. Er wordt nu ook gezorgd voor entertainment.



De pompoentuin bevindt zich dit keer in de Tovertuin, onderdeel van themagebied Land van Toos. Dat is naast het Magische Pompoendoolhof, de kindvriendelijke versie van horrorlabyrint Trapped. Met behulp van meer dan 25.000 pompoenen werden onder meer een kikker, een tractor en een heksenhoed in elkaar gezet.

Dankzij de nieuwe locatie kunnen bezoekers van de Pumpkin Farm dit jaar gebruikmaken van de speeltoestellen in de Tovertuin, waaronder een trampoline. Daarnaast zijn overdag Betoverende Heksen aanwezig, druk bezig met het maken van een toverdrankje.



Vuurvogel

Ook in andere parkdelen zijn veel pompoenen te vinden. Zo staat in het middeleeuwse gebied Avalon een statig pompoenbeeld van vuurvogel Fenix. Bij de Magische Vallei prijkt een vlinder, in Ithaka staat een schild en bij Wunderland is een uil zichtbaar.



Het halloweenseizoen van Toverland begint morgen. Er zijn Halloween Days - geschikt voor de hele familie - op 8 en 9 oktober, 15 en 16 oktober, 22 tot en met 31 oktober en 5 en 6 november. Daarnaast kan er op twaalf avonden ook na zonsondergang gegriezeld worden tijdens de Halloween Nights, voor een oudere doelgroep.