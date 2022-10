Kermis

Oktoberfest in München trekt na jaren afwezigheid 5,7 miljoen bezoekers

Miljoenen mensen hebben de afgelopen weken een bezoek gebracht aan het grootste volksfeest ter wereld. Vanwege de coronacrisis kon het beroemde Oktoberfest in de Duitse stad München in 2020 en 2021 niet plaatsvinden. Dit jaar was er eindelijk weer een Oktoberfest, inclusief een gigantische kermis.



Volgens de plaatselijke autoriteiten bracht het bierfeest 5,7 miljoen bezoekers op de been. Dat zijn er 600.000 minder dan de vorige editie in 2019, toen de teller na afloop op 6,3 miljoen bezoekers stond. De daling zou met name te maken hebben met het slechte weer. Verder meldt de organisatie dat er dit keer sprake was van een "aanzienlijk jonger" publiek dan voorheen.

Het met tradities doorspekte Oktoberfest start, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, steevast in september. De laatste keer dat het evenement vóór de coronapandemie niet doorging was in 1949. Dit jaar duurde het feest van zaterdag 17 september tot en met maandag 3 oktober; de Dag van de Duitse eenheid.



Achtbaan

Los van de bekende biertenten staat het Oktoberfest garant voor het huisvesten van de grootste kermisattracties van Europa, waaronder de Olympia Looping: de grootste transportabele achtbaan ter wereld. De vijf inversies tellende rollercoaster was eerder dit jaar nog te vinden in het Oostenrijkse pretpark Prater.