Dierenrijk

Brabantse dierentuin gaat Halloween vieren: Boeh in de Zoo

In een Brabants dierenpark kan dit najaar voor het eerst gegriezeld worden. Dierenrijk in Mierlo, in de buurt van Eindhoven, presenteert tijdens de herfstvakantie het halloweenfestival Boeh in de Zoo. Kinderen worden uitgenodigd om mee te doen aan spookachtige activiteiten tussen de dieren.



De eerste editie van het evenement vindt plaats van zaterdag 15 tot en met zondag 30 oktober. Verschillende delen van het park wordt aangekleed in griezelsferen, met onder meer roofvogels en spookjes. Verder belooft men een doolhof, een spooktunnel en vogelverschrikkers.

Jonge durfallen kunnen ook meedoen aan een speurtocht. Tot slot wordt het tussen zaterdag 22 en zondag 30 oktober mogelijk om tegen betaling pompoenen te snijden. "Het geeft bezoekers de kans om op een andere manier van ons park en de dieren te genieten", zegt parkmanager Roel Huibers.



Dinoweken

Tickets kosten 19,50 euro. Er worden ook combitickets verkocht voor 30 euro per persoon. Daarmee kan eveneens een bezoek worden gebracht aan zusterpark ZooParc Overloon, dat ongeveer drie kwartier rijden verderop ligt. ZooParc is tot en met zondag 13 november het toneel van de Dinoweken: bezoekers komen twintig verschillende dinosaurussen tegen.