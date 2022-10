Ouwehands Dierenpark Rhenen

Foto's: lichtfestival Ouwehands Dierenpark staat in het teken van waterwezens

Ouwehands Dierenpark is de komende maanden het toneel van een lichtfestival. Tot en met begin januari staan er tientallen lichtsculpturen in de dierentuin in Rhenen, vormgegeven als waterwezens. Het evenement wordt Light Nights: AquaLuna genoemd, de opvolger van Light Nights: Magic Forest.



De lichtobjecten van bijvoorbeeld nijlpaarden, walvissen, dolfijnen, zeepaarden, pinguïns, kwallen, koraalriffen, schildpadden en een octopus werden handgemaakt door Chinese kunstenaars. Eén van de hoogtepunten is een metershoog haai met opengesperde bek, waar bezoekers doorheen kunnen lopen.

In totaal zijn er 42 kunstwerken. Verder belooft het park op meerdere plaatsen "verrassend entertainment". Op de kalender staan 38 Light Nights-avonden: alle vrijdagen en zaterdagen, plus een groot deel van de herfstvakantie en kerstvakantie.



Eerder donker

Het festival duurt tot en met 29 oktober van 18.30 tot 22.00 uur, daarna - als het eerder donker wordt - van 17.30 tot 21.00 uur. Losse Light Nights-entreekaarten kosten 18 euro. Voor combitickets vraagt Ouwehands 21,50 euro per stuk. Die zijn geldig vanaf 15.00 uur. Binnenverblijven gaan om 17.00 uur dicht.