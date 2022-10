Walibi Belgium

Walibi Belgium: voorrangspassen worden fors duurder tijdens Halloween

De inflatie is duidelijk merkbaar tijdens Halloween in Walibi Belgium. Hoewel het halloweenaanbod dit jaar nauwelijks verandert, vraagt het Belgische pretpark veel meer geld voor voorrangspassen voor de spookhuizen en attracties. In één van de gevallen gaat het om een stijging van 100 procent.



Met Speedy Rides Unlimited kunnen bezoekers bij zestien attracties de wachtrij onbeperkt overslaan. Daarnaast mogen ze één keer zonder te wachten in achtbaan Kondaa. Vorig jaar vroeg Walibi daar nog 45 euro per persoon voor. In 2022 stijgt de prijs naar 80 euro op reguliere dagen en 90 euro - een verdubbeling - op dagen waarop het park tot 22.00 uur geopend is.

Daarnaast bestaat er Speedy Haunted & Rides Unlimited, goed voor onbeperkt voorrang bij zeventien attracties en één keer voordringen bij drie spookhuizen, een walkthrough en Kondaa. In 2021 kostte zo'n pas nog 85 euro per persoon. Nu wordt de prijs verhoogd naar 120 euro op reguliere openingsdagen en 130 euro op dagen met een avondopenstelling.



90 tot 100 euro

Dat zijn stijgingen van respectievelijk 41 en 53 procent. Wie genoegen neemt met één keer voordringen bij de attracties en spookhuizen (Speedy Haunted & Rides), is 90 tot 100 euro kwijt. Een voorrangspas voor óf de attracties (Speedy Rides) óf de spookhuizen (Speedy Haunted) kost 50 euro.



Eerder deze maand kwam al naar buiten dat jaarkaarten bij Walibi Belgium fors duurder worden in 2023. Voor een vip-abonnement moet straks bijvoorbeeld 399 euro afgerekend worden, 100 euro meer dan dit seizoen.