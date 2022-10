Efteling

Efteling vernieuwt Warme Winter Weide: schaatsbaan en meer entertainment

De Warme Winter Weide in de Efteling lijkt een blijvertje te zijn. Sinds 2020 kunnen Efteling-bezoekers 's winters terecht op de Speelweide voor horeca, souvenirs, entertainment, kampvuren en winterse decoraties. Dit jaar keert het winterse veld terug, inclusief een vernieuwd entertainmentaanbod én een schaatsbaan.



In het verleden werd de Speelweide gebruikt voor het zogeheten IJspaleis, een enorme verwarmde tent met een winters kasteel en een kunstijsbaan. Vanwege de coronacrisis koos de Efteling enkele jaren geleden voor een kleinschaliger en duurzamer alternatief in de buitenlucht. Dat beviel kennelijk goed, want men houdt vast aan het concept.

Dit jaar kunnen bezoekers ook weer schaatsen in de wintermaanden. Er wordt een niet-overdekte schaatsbaan aan de Warme Winter Weide toegevoegd. Verder zorgt de Efteling voor een "hartverwarmend muzikaal aanbod". Zo treedt de act Zang & Gelukkig op.



Caro

Vanaf zaterdag 10 december brengen Meneer en Mevrouw Tijd, bekend van de theatershow Caro, in de weekenden en kerstvakantie winterse liedjes ten gehore onder de noemer Wonderful Wintertime. Daarnaast proberen Fay de Fee en Pinokkio het te laten het sneeuwen. Mascottes Pardoes en Pardijn verwelkomen kinderen in een arrenslee.



De 24e editie van de Winter Efteling duurt van maandag 14 november 2022 tot en met zondag 5 maart 2023. Dat is vier weken langer dan gewoonlijk. Eerder was aangekondigd dat Vrouw Holle vanaf het winterseizoen weer aanwezig zou zijn in het Sprookjesbos, na bijna drie jaar afwezigheid. Zij keert echter vandaag alweer terug.