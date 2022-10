Efteling

Efteling verrast bezoekers met terugkeer van Vrouw Holle in het Sprookjesbos

Vrouw Holle is terug in het Sprookjesbos van de Efteling. Vanaf vandaag kunnen bezoekers het tafereel eindelijk weer bewonderen zoals het bedoeld is: het sprookjesfiguur verschijnt in haar eigen huisje aan het Herautenplein, waar ze het laat sneeuwen door haar kussens uit de schudden.



Het oorspronkelijke bouwwerk werd halverwege de jaren veertig gebouwd als schuilhut. Bij de opening van het Sprookjesbos in 1952 kreeg het gebouwtje een nieuw uiterlijk, naar een ontwerp van Anton Pieck. Het verhaal van Vrouw Holle werd in eerste instantie alleen uitgebeeld met behulp van dia's in een naastgelegen waterput.

Pas in 2006 nam Vrouw Holle daadwerkelijk haar intrek in het gebouw, inclusief sneeuweffect. Ontwerper Robert-Jaap Jansen liet zich destijds inspireren op de originele tekeningen van Pieck. Enkele jaren geleden bleek het gebouw in zo'n slechte staat dat slopen de enige optie was. Eind 2019 ging het huisje om die reden tegen de vlakte.



Gemiste inkomsten

De Efteling stelde het publiek gerust: het sprookje zou enkele maanden later op nagenoeg identieke wijze opnieuw opgebouwd worden, met behulp van een 3D-scan. Vanwege gemiste inkomsten tijdens de coronacrisis bleef de beoogde locatie echter geruime tijd leeg. Pas in maart dit jaar kwam het verlossende woord: Vrouw Holle laat het vanaf de Winter Efteling 2022 weer sneeuwen.



Vorige maand lanceerde de Efteling nog een video waarin Vrouw Holle zogenaamd nog genoot van een vakantie in het attractiepark. Officieel begint het winterseizoen op maandag 14 november, maar de werkzaamheden zijn maar liefst anderhalve maand eerder afgerond. Vrijdag 30 september gaat de boeken in als de datum waarop het Sprookjesbos na bijna drie jaar weer compleet is.