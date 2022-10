Walibi Belgium

Walibi Belgium ingehaald door Bobbejaanland, maar slogan 'grootste halloweenevenement van België' blijft

Walibi Belgium blijft de halloweenperiode promoten met de leus "het grootste halloweenevenement van België", ook nu het pretpark op meerdere vlakken van de troon wordt gestoten door een concurrent. Bobbejaanland telt dit jaar voor het eerst meer halloweendagen en meer spookhuizen. Toch vindt Walibi Belgium de slogan nog steeds te verantwoorden, vertelt een woordvoerster aan Looopings.



Walibi Belgium viert Halloween dit keer op zestien dagen tussen 22 oktober en 6 november. In Bobbejaanland zijn dat twintig dagen tussen 8 oktober en 13 november. In Walibi bestaat het aanbod uit drie spookhuizen, één walkthrough, drie scare zones en twee shows. Bobbejaanland presenteert dit najaar maar liefst zeven spookhuizen, vier scare zones en twee shows.

Hoewel Walibi het moet afleggen tegen de concurrentie wordt het evenement dus nog altijd omschreven als "het grootste halloweenevenement van België". De kreet is vooral gebaseerd op het verwachte bezoekersaantal, legt een Walibi-voorlichtster uit in gesprek met Looopings. Kennelijk weet Walibi nu al hoeveel bezoekers er dit jaar in beide parken zullen komen.



Historisch

"Eigenlijk is het historisch zo gegroeid", laat de woordvoerster weten. "En naast het grote aantal bezoekers zijn we al meer dan twintig jaar bezig. Ons evenement viel ook al meermaals in de prijzen." Wat dergelijke awards te maken hebben met de grootte van een evenement, wordt niet helemaal duidelijk.



Bobbejaanland gebruikt zelf andere superlatieven. Halloween wordt daar "uitgebreider dan ooit tevoren" en "langer en straffer dan ooit", valt te lezen in een persbericht. Straf is een Vlaamse term die krachtig betekent.