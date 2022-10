Europa-Park

Foto's: dit is Traumatica, het halloweenfestival van Europa-Park

Halloween in Europa-Park is geschikt voor gezinnen met kinderen, maar dat geldt niet voor een apart evenement. Na sluitingstijd van het Duitse pretpark vindt op een aangrenzend terrein Traumatica plaats: een horrorfestival met onder meer vijf spookhuizen, een circusshow, ronddwalende scare actors, een nachtclub en foodtrucks. Er moeten losse tickets voor gekocht worden.



Woensdag was de première. Traumatica staat dit jaar in het teken van circussferen, onder de noemer Festival of Fear. De haunted houses, ontworpen en gebouwd door de Nederlandse firma Leisure Expert Group, kregen de namen Wax Museum, Grim's Funhouse, Skin Deep, Tarot House en Petting Zoo. Ze kunnen gedurende de avond onbeperkt bezocht worden.

Er is veel aandacht besteed aan de façades van de horrorattracties. Voor de schrikeffecten in de spookhuizen worden naast acteurs ook animatronics gebruikt. Tijdens een wandeling door Petting Zoo, gebouwd op een grote heuvel, komen bezoekers de dierenfiguren uit de gesloten boottocht Dschungel-Floßfahrt tegen. Grim's Funhouse eindigt met een labyrint. Wie een wandeling door Wax Museum overleefd heeft, bereikt een ondergronds grottenstelsel.



Circusshow

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er geen afgebakende scare zones. In plaats daarvan lopen allerlei verschillende soorten scare actors, van zombies tot gemuteerde monsters, vrij rond. Om 21.00 en 22.30 uur staat de circusshow Dystopia op het programma. De voorstelling is zit inbegrepen bij de entreeprijs.



Het Traumatica-terrein bevindt zich naast het Griekse themadeel van Europa-Park, met een aparte in- en uitgang. Een deel van dat gebied, inclusief draaiend huis Fluch der Kassandra, is ook toegankelijk. Het station van waterachtbaan Poseidon fungeert op sommige dagen als nachtclub. In totaal zijn er 22 Traumatica-avonden, tot en met zaterdag 12 november.