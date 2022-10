Efteling

Efteling zet Fabula-loods in de steigers

De groene loods van 4D-bioscoop Fabula in de Efteling staat in de steigers. Er vinden deze maand werkzaamheden plaats aan het twintig jaar oude gebouw. De focus ligt op bouwkundig onderhoud aan het dak, vertelt een voorlichtster aan Looopings.



Verder is het de bedoeling om enkele rotsblokken te vernieuwen. Aan het uiterlijk verandert vooralsnog niets. De Efteling speelt wel met de gedachte om het kale bouwwerk in de toekomst alsnog aan te kleden. "De wens om hier iets aan te doen bestaat al langer, maar er zijn vooralsnog geen concrete plannen", zei de woordvoerster er eerder over.

Het is nog niet precies duidelijk tot wanneer de klus gaat duren. Fabula was vorige maand bijna twee weken gesloten voor onderhoud. Tijdens het opknappen van de loods kan de attractie gewoon geopend blijven. In de herfstvakantie wordt een entertainmentact toegevoegd aan de wachtrij.



Max & Moritz

Fabula opende eind 2019 als de opvolger van 4D-film PandaDroom. Bij de transformatie is het exterieur niet aangepast. Door de verdwijning van de Bob en de komst van familieachtbaan Max & Moritz in 2020 springt de groene bunker, waar de bioscoopzaal zich bevindt, nog meer in het oog dan voorheen.