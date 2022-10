Kinderpretpark Julianatoren

Video: Halloween in Julianatoren is niet eng, wel griezelig

Kinderen hoeven niet te vrezen dat ze deze maand bang worden gemaakt tijdens een bezoek aan Julianatoren. Halloween verloopt gemoedelijk in het Apeldoornse pretpark, met halloweenversieringen, speciale shows en een heus Griezelbos. Het halloweenseizoen loopt tot en met zondag 30 oktober.



Julianatoren noemt het evenement "een héél klein beetje griezelig". Het attractiepark is aangekleed met honderden pompoenen, strobalen en maiskolven. Wie het bosgebied achterin het park betreedt, komt terecht in het Griezelbos van het gemene personage Wiezel de Griezel.

Hij heeft er tien mysterieuze deuren getoverd. Vriendelijke griezels weten daardoor niet meer welke deur ze moeten gebruiken om terug naar Griezelland te gaan. Ze kunnen de hulp van het publiek goed gebruiken. Rond het nieuwe karakter Wiezel is ook een YouTube-serie ontwikkeld op het Julianatoren-kanaal.



Spookshow

Verder kregen bekende Julianatoren-figuren hun eigen halloweenvoorstelling. Op het programma staan onder andere De Grote Spookshow, Julia's Halloween Dansles en Jul's Griezelfeest. Daarnaast stoomt Cas de Ranger kinderen in zijn show klaar om het Griezelbos te betreden.