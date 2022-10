Nieuws

Drie Nederlandse dierenparken hebben rookregels aangescherpt

In drie regionale Nederlandse dierentuinen zijn de regels omtrent roken de afgelopen tijd aangescherpt. ZooParc Overloon, Dierenrijk in Mierlo en AquaZoo Leeuwarden kozen voor het aanwijzen van afgebakende rookplekken in de parken. Daarbuiten mag geen sigaret opgestoken worden.



Dat bevestigt een woordvoerster van moederbedrijf Libéma aan Looopings. De verandering werd al een even geleden doorgevoerd, maar het nieuws is destijds niet gedeeld met de buitenwereld. Bovendien zijn nog niet alle websites van de parken aangepast.

In de grootste dierentuin binnen de Libéma-groep, Safaripark Beekse Bergen, mogen bezoekers op dit moment nog wel roken in de buitenlucht. Volgens de woordvoerster worden achter de schermen al wel stappen gezet om ook dat park binnenkort rookvrij te maken, met uitzondering van rookzones. De termijn is nog niet bekend.



Wildlands

De Efteling meldde onlangs dat roken vanaf half november niet langer overal in de openlucht toe te staan, in navolging van pretparken als Slagharen, Avonturenpark Hellendoorn, Drievliet en Julianatoren. Op dierentuinvlak kozen Artis, Burgers' Zoo, Wildlands Adventure Zoo Emmen, DierenPark Amersfoort, Apenheul en Ouwehands Dierenpark eerder al voor strengere rookregels.