Plopsaland De Panne

Nieuw spookhuis in Plopsaland De Panne: The Cabin

Halloween komt eraan in Plopsaland De Panne. Bezoekers van 14 jaar en ouder worden deze maand uitgedaagd om een nieuw spookhuis te betreden. Boven het pizzarestaurant in themagebied Heidiland, bij houten achtbaan Heidi The Ride, is haunted house The Cabin verschenen. De horrorattractie gaat open tijdens de Halloween Scare Nights.



The Cabin moet een hostel in de bergen voorstellen. Volgens het verhaal zijn vijf jongeren ooit op mysterieuze wijze verdwenen en nooit teruggevonden. Wat er met hen is gebeurd, wordt duidelijk in het spookhuis. Ook de twee bestaande haunted houses Freak Circus en Camping 't Zonnetje gaan weer open.

Het vorig jaar geïntroduceerde spookhuis The Tunnel keert niet terug. Verder zijn er twee scare zones: Skrämma in parkdeel Wickieland en Scarecrow in Heidiland. Dracula is aangewezen als het hoofdpersonage van de Halloween Scare Nights.



Lasergame

Daarnaast presenteert Plopsaland een interactieve lasergame in samenwerking met Trésor, ontbijtgranen van Kellogg's. In het gebied tussen het Dorpsplein en de Piratenzone vindt de Trésor Laser Hunt plaats. Deelnemers krijgen de opdracht om dertig te doelen te raken, terwijl ze tegengewerkt worden door enkele slechteriken.



In totaal zijn er vijf Halloween Scare Nights; op zaterdag 15, zaterdag 22, zaterdag 29, zondag 30 en maandag 31 oktober. Het park is dan open tot 22.00 uur. Bijzonder is dat alle spookhuizen inbegrepen zijn bij de entreeprijs. Vooraf tickets aanschaffen is niet nodig. De wachtrijen kunnen daardoor wel oplopen.



Piet Piraat

Voor jongere griezelfans zijn er tussen zaterdag 15 oktober en zondag 6 november op sommige dagen andere activiteiten, zoals optredens van Piet Piraat, De KetnetBand en Samson & Marie. Kinderen kunnen ook heksen, vogelverschrikkers en De Pompoenkoning tegen het lijf lopen. Het programma verschilt per dag.