Scare Me

Nieuw spookhuis bij Scare Me in Almere draait om piraten

Halloween-evenement Scare Me in Almere presenteert dit najaar een nieuw spookhuis. Bezoekers kunnen voor het eerst het haunted house Ship of Souls betreden, dat in het teken staat van piraten. Waaghalzen moeten vluchten voor de onheilspellende bemanning en ontsnappen uit de klauwen van een zeemonster.



Ship of Souls werd gebouwd op de plek van de voormalige belevingen Pirates Adventure, The Church en The Seventh. Initiatiefnemer Perry Mulder noemt de toevoeging "het meest indrukwekkende spookhuis van Scare Me tot nu toe". "Op het gebied van decors en effecten tillen we onszelf elk jaar naar een hoger niveau."

Scare Me wordt gerund door vrijwilligers. Naast het piratenspookhuis zijn er de haunted houses The Mansion, Writer's Block en Baku, de darkride The Ride en Kill It, een interactieve arena vol horrorclowns. Daarnaast werd het buitengebied uitgebreid met een scare zone en een klein festivalterrein met een overkapping.



Tickets

Het horror-evenement vindt plaats op alle vrijdag- en zaterdagavonden van 21 oktober tot en met 19 november, plus zondag 30 oktober. Online tickets kosten in de voorverkoop 29,95 euro en uiteindelijk 33,95 euro. Een kaartje is inclusief onbeperkte toegang tot de spookhuizen en één ritje in de darkride.