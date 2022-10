Efteling

Nieuwe entertainmentact: Efteling brengt eekhoorn uit Fabula tot leven

De Efteling introduceert een nieuwe entertainmentact in de herfstvakantie. Bij 4D-bioscoop Fabula kunnen passanten een bekend karakter voor het eerst in levenden lijve ontmoeten. Het gaat om Eekhoorn, één van de hoofdrolspelers uit de 4D-film.



Sinds eind december 2019 schittert Eekhoorn samen met Beer op het witte doek. Tijdens een bezoek aan Fabula kunnen toeschouwers zien hoe het diertje samen met Beer betoverd wordt door zandkabouter Klaas Vaak. In de film wordt niet gesproken, maar kennelijk heeft Eekhoorn wel een stem.

Het personage verschijnt vanaf zaterdag 15 oktober in de vorm van een handpop in het attractiepark. "Zij zal vertellen over haar avonturen met Beer en omdat ze zo nieuwsgierig is zal ze de gasten in de wachtrij ook allerlei vragen stellen", laat de Efteling weten.