Walibi Holland

Walibi-icoon Eddie de Clown heeft nu een eigen kerstornament

Van Eddie de Clown, de mascotte van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland, bestaat nu ook een speciaal kerstornament. De horrorclown heeft op eigen initiatief een kerstdecoratie laten maken in de vorm van zijn hoofd. Het bijzondere souvenirtje wordt niet door Walibi zelf verkocht.



De mondgeblazen en handgeschilderde Eddie de Clown-kersthanger bestaat uit een wit clownsgezicht met rode neus, vlijmscherpe tanden en het herkenbare rechtopstaande rood-groene haar. Het product werd in opdracht gemaakt door een gespecialiseerd bedrijf, om vervolgens verspreid te worden onder een select groepje relaties en collega's.

Alle exemplaren zijn inmiddels vergeven. De echte Eddie de Clown laat zich overigens niet zien tijdens de feestdagen. Walibi Holland gaat dit jaar weliswaar voor het eerst open tijdens de kerstvakantie onder de noemer Bright Nights, maar de clown gaf onlangs aan daar niet bij aanwezig te zullen zijn. Hij keert in oktober 2023 weer terug.