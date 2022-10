Efteling

Efteling Wonderland stopt vandaag, maar viering zeventigste verjaardag gaat nog even door

Het is over en uit voor Efteling Wonderland, het tijdelijke festivalterrein op de Speelweide. Vandaag was het pop-up-sprookje ter gelegenheid zeventigjarig bestaan van de Efteling voor het laatst te bezoeken. Komende week worden de decors afgebroken om plaats te maken voor de Warme Winter Weide. De viering van de zeventigste verjaardag gaat nog wel even door.



Dat feestje wordt nog tot en met zondag 13 november elke dag om 16.00 uur gevierd. Door het hele park klinkt dan een verjaardagslied. Ondertussen delen medewerkers hoedjes en vlaggetjes uit. Bij de start van de Winter Efteling op maandag 14 november zijn Efteling-bezoekers verlost van het feestmoment.

Efteling Wonderland, bedacht en ontworpen door conceptontwikkelaar Robert-Jaap Jansen, draaide om personages uit het verhaal van Alice in Wonderland. Alice zelf ontbrak: de Maartse Haas, de Gekke Hoedenmaker en het Witte Konijn ontvingen de bezoekers als feestvierders. Huiscomponist René Merkelbach verzorgde de muziek.



Anton Pieck

Het concept was binnen het sprookjespark een vreemde eend in de bijt, omdat het tijdelijke karakter juist indruist tegen wat de Efteling de afgelopen zeventig jaar groot heeft gemaakt: bouwen voor de eeuwigheid. Grondlegger Anton Pieck wilde destijds bijvoorbeeld alleen meewerken aan het Sprookjesbos als er geen tijdelijke bordkartonnen bouwwerken werden opgetrokken. Hij eiste dat men echte stenen en andere duurzame materialen gebruikte.



Het festivalsfeertje van Efteling Wonderland staat mijlenver van die gedachte af. Bovendien had het terrein veel te lijden onder de weersomstandigheden: de decors waren de laatste tijd in slechte staat. Bij regen ontstonden problemen met de afwatering. Ook daarmee verloor het pop-up-sprookje zijn glans.