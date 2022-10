Disneyland Paris

Disneyland Paris brengt eigen versie van bordspel Monopoly uit

Van het wereldberoemde gezelschapsspel Monopoly bestaat nu een Disneyland Paris-versie. Bezoekers van het Disney-resort kunnen de speciale editie sinds deze week voor 70 euro mee naar huis nemen. Het Walt Disney Studios Park komt er niet in voor: het bordspel staat volledig in het teken van het Disneyland Park.



Daarbij zijn attracties niet ingedeeld op basis van populariteit of grootte: elke zijde van het bord stelt een themaland voor. Zo passeren spelers achtereenvolgens Frontierland, Adventureland, Fantasyland en Discoveryland. Het beroemde kasteel van Doornroosje staat pontificaal in het midden van het veld, als decoratieve blikvanger.

De vakjes met Inkomstenbelasting zijn vervangen door Pass Annuel en Shopping. Adventureland en Fantasyland hebben ook een eigen restaurant, respectievelijk Restaurant Hakuna Matata en Auberge de Cendrillon. Die staan op de gebruikelijke plekken van Waterleiding en Elektriciteitsbedrijf.



Treinstation

Normaal gesproken bevat elke zijde ook een eigen treinstation, maar dat bleek hier geen optie: in Adventureland stopt immers geen trein. Daarom werden de stations vervangen door de ingangen van de gebieden. In de afbeeldingen op de bewuste vakjes knipoogt men wel naar een treinstation. Die zijn namelijk afkomstig uit de glas-in-loodramen in Main Street Station.



Disneyland Paris Monopoly is uitgevoerd in het Frans en Engels. De ontwikkelaars kozen voor pionnen in stijl. Zo is het mogelijk om te spelen met een vergiftigde appel, een glazen muiltje, een piratenschip en een wonderlamp. In plaats van huizen en hotels bouwen spelers prieeltjes en kastelen op hun attracties.