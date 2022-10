Efteling

Efteling verandert uiterlijk van Zwarte Pieten op St. Nicolaasplaets

De Efteling heeft het uiterlijk van twee Zwarte Pietjes gewijzigd. Voortaan gaan de figuren door het leven als roetveegpieten. De Zwarte Pieten waren de afgelopen decennia onderdeel van een klok boven de ingang van Station Marerijk. Dat is het treinstation op de St. Nicolaasplaets, gelegen tussen restaurant Het Witte Paard en Droomvlucht.



Onlangs onderging het station een grote onderhoudsbeurt, waarbij verschillende onderdelen opnieuw zijn geschilderd. De Efteling greep de renovatie aan om ook de pietjes op de klok te vernieuwen. Zij oogden voorheen als klassieke Zwarte Pieten, die tegenwoordig bijna overal in de ban zijn gedaan.

Nu passen ze beter bij de huidige tijdsgeest. "De pieten hebben daarmee dezelfde uitstraling als de pieten in het Sinterklaasjournaal en de landelijke intocht", vult een Efteling-woordvoerder aan in gesprek met Looopings. "We vinden het belangrijk dat iedereen een onbezorgd dagje uit kan beleven in de Efteling."



Afscheidscadeau

Weinig bezoekers zullen weten wat het sinterklaasthema überhaupt in de Efteling doet. De St. Nicolaasplaets is een eerbetoon aan Efteling-grondlegger Anton Pieck. Hij stond bekend als een groot liefhebber van het sinterklaasfeest. De toevoeging diende halverwege de jaren zeventig als een afscheidscadeau voor Pieck. Opvolger Ton van de Ven ontwierp Station Marerijk.