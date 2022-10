DierenPark Amersfoort

Nieuwe decors en andere indeling: DierenPark Amersfoort vernieuwt Dinobos

Het Dinobos van DierenPark Amersfoort is vernieuwd. In de dierentuin is al jaren een wandelgebied met dinosaurussen te vinden. Dit jaar bleek dat er groot onderhoud nodig was. De dino's zijn opgepoetst, maar het park heeft het moment ook aangegrepen om de beleving te verbeteren.



Zo kwamen er nieuwe decorstukken en nieuwe informatieborden, die bezoekers door het Trias-, Jura- en Krijt-tijdperk heen loodsen. Bij binnenkomst passeren gasten een grote dinopoort met effecten. De nieuwe doorgang fungeert als een soort tijdmachine naar het verleden.

Ook de opstelling van de dinosaurussen is gewijzigd. "Voorheen liep je simpelweg van dino naar dino, nu is er interactie tussen de dino's", vertelt projectleider Hylke Steggerda. Verder was er aandacht voor het landschap en realiseerde DierenPark Amersfoort een overkapping met een dino-opgraving.



Meteorietinslag

Bij het laatste gedeelte van de route wordt de meteorietinslag uitgebeeld die het einde van de dino's betekende, in de vorm van een grote krater. "We hebben meer spanning en avontuur toegevoegd", aldus Steggerda. De aanpassingen zijn onderdeel van een eerste projectfase. Het is de bedoeling om later nog meer veranderingen door te voeren.



De opening van het vernieuwde Dinobos vindt plaats op zaterdag 15 oktober. Tegelijkertijd wordt het jaarlijkse najaarsevenement DinoAdventures afgetrapt, met extra entertainment. Tot en met zondag 30 oktober komen kinderen Dinorangers tegen in het bos.