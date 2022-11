Nieuws

Verlaten school in Drenthe gebruikt voor drie uur durend horrorspel met tientallen acteurs

Wie na Halloween nog niet klaar is met spanning en sensatie, kan deze maand meedoen aan een bijzonder horrorspel. Een verlaten school in Drenthe wordt het toneel van een drie uur durende horrorbeleving, geïnspireerd op The Walking Dead. Er doen maar liefst 45 acteurs aan mee.



Het verhaal gaat over een samenleving getroffen door een zombie-apocalyps, waarbij het één gemeenschap is gelukt om een vaccin tegen het zombievirus te ontwikkelen. Deelnemers krijgen de opdracht om in te breken in heb laboratorium van een dokter, om zo het vaccin te stelen. Dat zou de enige manier zijn om te kunnen overleven.

Het interactieve concept wordt The Breakout genoemd. Eén game is geschikt voor honderd tot tweehonderd mensen. De gemaakte keuzes hebben invloed op de afloop van het spel.



Onderhandelen

"Om de viercijferige beveiligingscode van het lab te vinden, moeten spelers missies uitvoeren met de acteurs", vertelt initiatiefneemster Alita Smit van organisator Warrior Events aan Looopings. "Ze gaan onderhandelen, samenwerkingen aangaan en misschien zelfs personen opofferen. Iedereen volgt een eigen verhaallijn en er zijn meerdere eindes mogelijk."



Smit zegt blij te zijn met de locatie, gelegen aan de Randweg 1 in Meppel. "We willen mensen echt het gevoel geven dat ze in een film zitten. Daarom zoeken we voor onze activiteiten altijd naar zo authentiek mogelijke plekken, zoals deze leegstaande school." Daar wordt een "indrukwekkende apocalyptische wereld" gecreëerd.



Tickets

Tickets voor The Breakout, verkrijgbaar via warriorevents.nl, kosten 42,99 euro per persoon. Het evenement vindt plaats op alle vrijdagen, zaterdagen en zondagen tussen 11 en 27 november, steeds van 19.00 tot 22.00 uur. Sommige dagen zijn al uitverkocht.



Warrior Events hoopt uiteindelijk ergens in Nederland een permanent avonturenpark te kunnen realiseren waar voortdurend dergelijke games te spelen zijn, in een grotere wereld met meerdere thema's.