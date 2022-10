Europa-Park

Franse hogesnelheidstrein TGV stopt binnenkort ook bij Europa-Park

Het wordt mogelijk om binnen enkele uren per trein van Parijs naar Europa-Park te reizen. De Franse hogesnelheidstrein TGV maakt binnenkort meermaals per week een stop op station Ringsheim/Europa-Park, de halte in de buurt van het Duitse attractiepark. Daar kunnen forenzen een lijnbus nemen die hen naar het pretpark brengt.



In het verleden waren bezoekers uit Frankrijk aangewezen op een trein tot Lahr, gevolgd door een regionale trein naar het pretpark. De nieuwe verbinding wordt op zondag 11 december in gebruik genomen. Op vrijdagen vertrekt de trein om 12.46 uur in Parijs. Na twee stops in Lorraine (13.59 uur) en Straatsburg (14.38 uur) arriveert de TGV om 15.29 uur in Ringsheim.

Op zaterdagen rijdt de trein een stuk vroeger: na een vertrek om 07.58 uur in Parijs en tussenstops in Bezannes (08.38 uur), Lorraine (09.19 uur) en Straatsburg (09.59 uur) zijn passagiers om 11.11 uur in Ringsheim.



Uitstappen

De terugreis vindt plaats op zondagen, als de trein om 17.08 uur wegrijdt in Ringsheim. Vervolgens kunnen reizigers weer uitstappen in Straatsburg (18.12 uur), Lorraine (18.54 uur), Bezannes (19.35 uur) of Parijs (20.20 uur). Parkdirecteur Michael Mack noemt het "een mooi voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland".



De directie van Europa-Park heeft de afgelopen jaren intensief gelobbyd voor een betere bereikbaarheid per trein. In december vorig jaar werd treinstation Ringsheim al officieel hernoemd naar Ringsheim/Europa-Park, in de hoop meer mensen op het idee te brengen om per trein langs te komen. Sinds vorig jaar stopt hogesnelheidstrein EuroCity - tussen Frankfurt en Milaan - dagelijks op het station.