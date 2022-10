Bobbejaanland

Bobbejaanland: Halloween duurt langer dan ooit, maar niet alle spookhuizen zijn elke dag open

Het halloweenseizoen van Bobbejaanland duurt dit jaar langer dan ooit: er kan op maar liefst twintig dagen in oktober en november gegriezeld worden. Het aanbod is echter niet op elke dag gelijk. Bezoekers moeten er rekening mee houden dat twee van de zeven spookhuizen op verschillende dagen dicht blijven.



Dat blijkt uit de openingskalender van het Vlaamse attractiepark. Op de negen rustigste dagen zijn de haunted houses Yummy en Sonar niet geopend. Het gaat om zaterdag 8, zondag 9, zaterdag 15, zondag 16, woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 oktober en zaterdag 12 en zondag 13 november.

Dan gaan vijf spookhuizen open: de drie nieuwe belevingen Alice in Horrorland, Monastery en Corp Pest Control en de bestaande huizen Bazaar Bizarre en Texas Butcher. "Zeven spookhuizen openhouden is op die dagen te veel", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Door Sonar en Yummy te sluiten, kunnen we meer focussen op de vijf voornaamste spookhuizen."



Vernieuwd

Bazaar Bizarre en Texas Butcher zijn dit jaar vernieuwd. "Het aanbod met vijf spookhuizen is nog steeds heel divers en veel." Wie wel alle zeven haunted houses wil bezoeken, kan terecht op zaterdag 22 en zondag 23 oktober en van zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november. Op 29 en 31 oktober en 2, 4 en 5 november blijft Bobbejaanland geopend tot 21.00 uur.



Kaartjes voor Alice in Horrorland, Monastery en Corp Pest Control kosten 8 euro per stuk, Texas Butcher kost 7 euro. Voor Yummy en Bazaar Bizarre vraagt het park 6 euro. Sonar is met 5 euro het goedkoopste spookhuis. Verder is het mogelijk om voor 55 euro een Horror Pass aan te schaffen, goed voor versnelde toegang tot de huizen.