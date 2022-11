The Horror Zone

Brabants horror-evenement staat in het teken van onheilspellend gekkenhuis

Patiënten uit een gekkenhuis zorgen voor chaos en paniek bij een horrorfestival in Noord-Brabant. Wie nu al heimwee heeft naar Halloween, kan de komende weken terecht bij The Horror Zone. Het evenement omvat drie spookhuizen, een walkthrough en een scare zone. Bezoekers wanen zich op het terrein van Greywood Asylum, een psychiatrische instelling.



Ze worden welkom geheten als journalisten die een reportage komen maken. Daarvoor betreden de nieuwbakken verslaggevers onder meer het haunted house The Lockup, waar ze zelf ingecheckt dreigen te worden als patiënt. Ook nemen ze een kijkje in Greywood Manor, het woonhuis van de hoofddokter. Hij blijkt in zijn vrije tijd gruwelijke experimenten uit te voeren.

Forest View County Park - Run Away bestaat uit een angstaanjagende wandeling door een duister bosgebied. Bezoekers worden meermaals op het verkeerde been gezet, terwijl ze moeten vluchten voor weerwolven. Spookhuis The Cells is het extreemst: wie daar naar binnen durft, loopt het risico te eindigen in een isoleercel. Ontsnappen is vervolgens makkelijker gezegd dan gedaan.



Aanraken

In The Cells mogen de acteurs hun slachtoffers bij hoge uitzondering aanraken. Er geldt daar een minimale leeftijd van 16 jaar. Iets eten en drinken kan in het gebied The Courtyard. Bewakers proberen ondertussen de orde te handhaven terwijl losgeslagen patiënten een luchtje scheppen.



The Horror Zone vindt zes keer plaats; op alle vrijdagen en zaterdagen tussen 11 en 26 november. De online entreeprijs bedraagt 24,95 euro. Een vip-ticket, inclusief versnelde toegang, twee drankjes, een snack en een kijkje achter de schermen, kost 74,95 euro.



Breda International Airport

Het terrein bevindt zich in het Brabantse dorp Bosschenhoofd, vlakbij Breda International Airport. Parkeren is gratis. Alle belevingen zitten inbegrepen bij een toegangsbewijs, maar bezoekers moeten wel rekening houden met lange wachtrijen.