L'Île aux Geants

Rechtbank eist dat Frans pretpark binnen zes maanden wordt afgebroken

De beheerders van een Frans attractiepark hebben dramatisch nieuws gekregen. Volgens de rechtbank beschikt familiepretpark L'Île aux Geants niet over de juiste vergunningen. Daarom moeten binnen zes maanden alle attracties van het terrein verwijderd zijn.



L'Île aux Geants - Frans voor Eiland der Reuzen - ligt in het departement Vienne, op een steenworp afstand van het grote attractiepark Futuroscope. De lokale trekpleister opende in 2013 als een kleinschalig park met springkussens en trampolines.

Sinds 2017 worden regelmatig ook grotere mechanische attracties toegevoegd, waaronder een zweefmolen, een paardenbaan, verschillende carrousels, een reuzenrad en twee achtbanen. Er is ook een waterspeeltuin aangelegd. Verder kwam er een grote parkeerplaats.



Landbouwgrond

Het pretpark gaat slechts drie maanden per jaar open. De wet schrijft voor dat het terrein, dat officieel landbouwgrond is, na afloop steeds weer teruggebracht moet worden in de originele staat. Het is de bedoeling om de attracties jaarlijks te ontmantelen en elders op te slaan.



Dat is de afgelopen jaren nooit gebeurd. De overtreding werd al in 2018 vastgesteld, maar tot nu toe bleef het park gewoon open. De eigenaren hadden hun hoop gevestigd op het bemachtigen van een geschikte vergunning. Dat zien de gemeente Jaunay-Marigny niet zitten. Nu eist de rechter dat de regels alsnog worden nageleefd.



Petitie

De kans is aanwezig dat L'Île aux Geants helemaal zal verdwijnen, op straffe van een dwangsom. Een online petitie voor het behoud van het attractiepark is afgelopen maand ruim 1100 keer getekend.



Saillant detail is dat de gemeente het park de afgelopen jaren steeds zelf toestemming gaf om elke zomer drie maanden open te gaan, terwijl men wist dat de gang van zaken in strijd was met de wet. Om die reden kent de rechter geen schadevergoeding toe aan de gemeente.