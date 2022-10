Holiday Park

Duits Plopsa-pretpark presenteert nieuw spookhuis Schnitzelhaus

Het Duitse pretpark Holiday Park, onderdeel van de Plopsa Group, heeft een voormalig restaurant omgetoverd tot spookhuis. In het zogenoemde Schnitzelhaus worden bezoekers tijdens de halloweenperiode geconfronteerd met onheilspellende figuren die allerlei walgelijke gerechten voorschotelen.



Tien acteurs jagen gasten de stuipen op het lijf. Wie het haunted house betreedt, wordt geconfronteerd met afgesneden lichaamsdelen, plassen bloed en angstaanjagende slagers. "Geluid, licht en special effects dompelen de bezoekers onder in een ware nachtmerrie", laat Holiday Park weten.

Naast Schnitzelhaus presenteert het park dit najaar de walkthrough Camp Sonnenschein, de spookhuizen Freak Circus, Titty Twister en The Tunnel en de scare zone Zombie Factory, met een nieuwe vuurshow. Daarnaast is er een parade, wordt er vuurwerk afgeschoten en treden er dj's op.



Dinoween

De zogenoemde Halloween Fright Nights vinden plaats op zaterdag 1, zaterdag 8, zaterdag 15, zaterdag 22, zaterdag 29 en maandag 31 oktober. Alle horrorbelevingen zitten inbegrepen bij de reguliere entreeprijs. Voor gezinnen met kinderen is er de hele maand oktober het familievriendelijke evenement Dinoween, met extra dino-entertainment.