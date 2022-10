Speelpark Oud Valkeveen

Noord-Hollands pretpark viert voor het eerst Halloween: Griezel Valkeveen

Halloween doet zijn intrede bij Speelpark Oud Valkeveen. Het Noord-Hollandse familiepark gaat het bekende griezelfeest dit jaar voor het eerst vieren. Tussen zaterdag 15 en zondag 30 oktober wordt het park omgedoopt tot Griezel Valkeveen, met extra entertainment in halloweensferen.



Men belooft onder andere griezelzones, halloweenshows, gedecoreerde attracties en speciale activiteiten. Bezoekers hoeven niet te vrezen voor gruwelijke horrortaferelen: Oud Valkeveen noemt het concept "gezellig griezelig voor alle leeftijden".

"Tijdens Griezel Valkeveen is het park aangekleed en gedecoreerd in Happy Halloween-stijl. Niet eng, maar wel griezelig, passend bij onze jonge doelgroep." Wie er geen zin in heeft, kan de griezelige elementen volgens het pretpark gemakkelijk vermijden. Alle attracties zijn gewoon geopend.