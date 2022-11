Beekse Bergen

Video: Safaripark Beekse Bergen neemt vernieuwde neushoornvlakte in gebruik

In Safaripark Beekse Bergen is het verblijf van de witte neushoorns vernieuwd. Begin september werd begonnen met een verbouwing van het gebied, waarbij twee vlaktes zijn samengevoegd tot één leefgebied van 5 hectare. De neushoorns krijgen gezelschap van elandantilopen, Watusirunderen en blesbokken.



In het verleden was sprake van een dijk met een wandelpad, die de neushoornvlakte als het ware in tweeën splitste. Door te kiezen voor één grote vlakte hebben de dieren meer ruimte. Verder is een gedeelte geschikt gemaakt voor het introduceren van nieuwe dieren. Daar kunnen ook kalfjes rustig wennen aan de buitenlucht, met hun moeder.

De neushoorns hebben nu direct vanuit hun stal toegang tot de savanne. Ze kunnen kiezen om binnen of buiten te staan. Bovendien is de gastervaring verbeterd, vertelt ontwerper Rick Merkx. "Bezoekers wanen zich in dit gebied midden tussen de dieren. Ze kunnen de dieren op ooghoogte ontmoeten, waardoor ze een goede indruk krijgen van hoe imposant de neushoorns, Watusirunderen, maar ook de elandantilopen zijn."



Terras

De wandelroute, die nu rond de savanne loopt, werd langer. Merkx: "Zo is de kans dat de gast de dieren goed ziet veel groter. Bovendien is ook het zicht op de springbokken en bavianen vele malen beter." De metamorfose hoort bij een groter plan om de safaribeleving in het park te optimaliseren. In een latere fase wordt het terras van het Afrikadorp uitgebreid. Vorig jaar werd nog een gebied voor zwarte neushoorns in gebruik genomen.