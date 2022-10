Duinrell

Dino Discovery in Duinrell: bezoekers kunnen fossielen opgraven

Duinrell staat dit najaar in het teken van dino-evenement Dino Discovery. Tot en met zondag zondag 6 november wordt het Wassenaarse attractiepark bewoond door 22 verschillende dinosaurussen, als een alternatief voor Halloween. Nieuw dit jaar is dat bezoekers zelf op zoek kunnen gaan naar fossielen.



Op een grasveld naast de Kikkerachtbaan staat een tent met enkele houten bakken eronder. Met behulp van borstels is het mogelijk om in het zand fossielen bloot te leggen, als ware het een opgraving. Verder zorgt Duinrell voor een speurtocht langs de prehistorische reuzen.

Speciaal voor vakantiegasten is er op sommige dagen 's avonds een buitenbios met dinofilms. Daarnaast kunnen kinderen onder begeleiding van een medewerker op Dino Expeditie. Het exacte programma wordt per week bekendgemaakt via de web-app op info.duinrell.nl. Daar is ook een overzicht te vinden van alle aanwezige dino's.



Oog in oog

Voor Dino Discovery hoeven geen aparte tickets aangeschaft te worden. Duinrell is niet het enige Nederlandse park waar dit jaar wordt gekozen voor dinosaurussen in plaats van Halloween: ook in AquaZoo Leeuwarden en ZooParc Overloon staan bezoekers deze herfst oog in oog met dino's.