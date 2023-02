Walibi Belgium

Walibi Belgium maakt vip-abonnement 54 procent duurder: 460 euro per persoon

De prijzen van abonnementen op Walibi Belgium worden fors verhoogd. Voor een vip-pas voor seizoen 2023, de zogenoemde Platinum Pass, gaan bezoekers 460 euro betalen. Dat was tot nu toe 299 euro, 161 euro minder. Het betreft een stijging van 54 procent. Ook de andere abonnementsvormen worden veel duurder.



Zo kost een reguliere Walibi-pas dit jaar geen 85 euro meer, maar 130 euro. Voor een Red & Blue Pass, goed voor toegang tot zowel Walibi Belgium als zwemparadijs Aqualibi, vraagt het pretpark voortaan 190 in plaats van 130 euro. Verder zijn er nog de Silver Pass en Gold Pass, inclusief vier voorrangstickets voor vier attracties per bezoek.

De prijs van een Silver Pass voor alleen het attractiepark stijgt van 184 naar 265 euro, een Gold Pass van 229 euro - inclusief Aqualibi - gaat voortaan voor 325 euro over de toonbank. Walibi Belgium is dit jaar voor het eerst geopend in de kerstperiode. Abonnementen voor het attractiepark zijn dan ook geldig.



Parkeren

Parkeren zit alleen inbegrepen bij een Platinum Pass van 460 euro. Andere abonnementhouders zijn daar 12 euro per bezoek aan kwijt. Verder mogen Platinum-abonnees onbeperkt voordringen bij attracties met een Speedy-ingang en krijgen ze gratis toegang tot de spookhuizen tijdens de halloweenperiode.



Wie wel een abonnement wil aanschaffen maar niet genoeg geld heeft, krijgt de kans om gespreid te betalen in drie termijnen. Daarvoor werkt Walibi samen met de financiële dienst 3xCofidisPay.