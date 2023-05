Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen laat vakantiegasten nu inchecken via automaten: 'Scheelt wachten'

Vakantiegasten van Attractie- en Vakantiepark Slagharen kunnen sinds kort inchecken met behulp van automaten. In de receptie, te vinden op de hoofdparkeerplaats van het Overijsselse pretpark, zijn vier incheckautomaten neergezet. Daarmee is het incheckproces makkelijker en korter geworden, vertelt een woordvoerder aan Looopings.



"Onze verbijfsgasten kunnen zelf alle gegevens invullen op een scherm", legt de voorlichter uit. "Daarna lopen ze met een bon naar de balie, waar ze hun sleutel en polsbandjes ontvangen." Slagharen is zeer tevreden over de ontwikkeling. "Het werkt erg goed en het scheelt wachten voor onze bezoekers."

Op termijn moeten ook automaten geïnstalleerd worden bij de informatiebalie, naast de hoofdingang van het attractiepark. Die zijn bedoeld voor daggasten. Wie nog geen entreekaartje heeft en een ticket niet online wil of kan bestellen, hoeft dan niet meer in de rij te staan.