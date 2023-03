Movie Park Germany

Hangende achtbaan in Movie Park Germany heet voortaan Iron Claw

MP Xpress, de hangende achtbaan van Movie Park Germany, krijgt in 2023 een nieuwe naam. De attractie wordt voortaan Iron Claw genoemd. Het Duitse pretpark belooft "een kleine thematische update". Eerder kwam naar buiten dat de rollercoaster een Lucky Luke-thema zou krijgen, maar dat plan gaat niet door.



De Lucky Luke-transformatie werd al drie jaar geleden aangekondigd. Er was ook al een bijpassende nieuwe naam: Lucky Luke - The Ride: Die Daltons Brechen Aus. In de eerste helft van 2020 werd de ruim 30 meter hoge constructie geverfd, maar de bekende stripfiguren hebben Movie Park nooit bereikt.

Aanvankelijk stelde men het project uit tot 2021, vanwege de coronacrisis. Vorig jaar maakte het attractiepark bekend dat de make-over in de ijskast is gezet. Inmiddels is duidelijk dat het Lucky Luke-pan definitief niet doorgaat. Het nieuwe Iron Claw-thema hangt samen met het overkoepelende merk Movie Park Studios, dat tegenwoordig op meerdere plekken terugkomt.



Old West

Movie Park Germany presenteert zichzelf de laatste tijd als een grote filmstudio, waar alle attracties, shows, winkels en eetgelegenheden uiteindelijk onderdeel van moeten worden. De opening van de overdekte achtbaan Movie Park Studio Tour in 2021 vormde de eerste stap. Nu komt ook het Old West-themagebied aan de beurt, waar coaster Iron Claw te vinden is.



Het is de derde naamswijziging voor de achtbaan sinds de opening in 2001. Eerder werden de termen Eraser en FX gehanteerd. "Verwacht geen heel grote veranderingen, maar we introduceren wel een nieuwe verhaallijn, enkele nieuwe rekwisieten en aangepaste kleuren", vertelt een voorlichter aan Looopings. Ook komt er een nieuwe soundtrack van de vaste muziekpartner IMAscore. "De werkzaamheden zullen in de loop van het voorjaar worden afgerond."



Paramount Pictures

Het Lucky Luke-plan is niet gesneuveld vanwege budgettaire redenen, legt de woordvoerder uit. Movie Park geeft vandaag de dag de voorkeur aan samenwerkingen met een vaste partner. Eerder ging het park voor veel licenties in zee met Nickelodeon-eigenaar Viacom. Nu dat bedrijf is samengevoegd met tv-netwerk CBS en filmmaatschappij Paramount Pictures, zijn er voor Movie Park meer mogelijkheden voor samenwerkingen met bekende filmmerken.



"We hebben een duidelijke toekomstvisie voor het park. Dankzij de steun van Paramount en onze eigenaar Parques Reunidos kunnen we projecten opstarten voor de langere termijn, in plaats van steeds op zoek te moeten gaan naar individuele merken van losse licentiehouders."