Kermis

Kermismedewerker naar het ziekenhuis na aanrijding met achtbaankar

Op de kermis in de West-Spaanse stad Vigo is een medewerker van een achtbaan gewond geraakt. De man werd aangereden door een karretje van de spinning coaster Super Ráton El Más Vacilón.



Volgens ooggetuigen probeerde de werknemer een gevallen kledingstuk van een bezoeker op te rapen. De attractie was dat op moment in bedrijf. Een voertuig van de rollercoaster raakte het hoofd van de man. Het slachtoffer is met hoofdletsel en verwondingen aan zijn been overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens Spaanse media verkeert hij niet in levensgevaar. Na het incident werd de achtbaan tijdelijk stilgezet. De eigenaar van de attractie noemt het gedrag van het personeelslid "roekeloos". "Hij heeft de veiligheidsprotocollen genegeerd", zegt hij.