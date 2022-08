Efteling

Video: haar huisje is af, maar Vrouw Holle viert nog vakantie in de Efteling

Het huisje van Vrouw Holle in de Efteling is af, maar Vrouw Holle zelf laat nog even op zich wachten. Dat is te zien in een promotievideo die de Efteling vandaag naar buiten heeft gebracht. De afgelopen maanden werd het sprookje volledig opnieuw opgebouwd, nadat het oorspronkelijke gebouwtje eind 2019 is gesloopt. Het bouwwerk was in zeer slechte staat.



De Efteling wilde echter geen afscheid nemen van Vrouw Holle. Daarom kwam er, toen de financiële problemen door de coronacrisis eenmaal voorbij waren, een nieuw huisje. Dankzij Efteling-vormgevers en -decorateurs lijkt het sprookje nu sprekend op het tientallen jaren oude origineel.

Op het oog is het gebouwtje klaar om Vrouw Holle weer te verwelkomen. Vandaag werden zelfs de bouwhekken verwijderd. Toch gaat het nog even duren voordat het sprookje helemaal af is. "Ik laat het weer sneeuwen in de winter...", valt te lezen op een nieuw viertalig bord bij het tafereel. De Winter Efteling start pas over drieënhalve maand.



Haan

Bovendien verscheen vandaag een filmpje waarin Vrouw Holle nog vrolijk door de Efteling wandelt. Ze laat het sneeuwen bij Symbolica en Baron 1898. De kraaiende haan die het sprookjesfiguur normaal gesproken aankondigt, snapt er niets van. "Ik ben nog even op vakantie", verschijnt vervolgens in beeld. "Liefs, Vrouw Holle."