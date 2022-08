Efteling

Efteling opent Hollandsche Gebakkraam op nieuwe locatie

De Hollandsche Gebakkraam van de Efteling is verplaatst. Vanwege de werkzaamheden in het entreegebied moest de klassieke oliebollenkraam begin juni afgebroken worden. Na een tijdje op een opslagterrein gestaan te hebben, keerde de kraam eind juli terug.



Eerder had de Hollandsche Gebakkraam een vaste plek op het Dwarrelplein, tussen de spoorwegovergang en de Aquanura-vijver. Voorlopig staat de kraam tussen het Efteling Theater en entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen.

Daar is met behulp van bouwhekken een nieuwe looproute gerealiseerd. Even verderop verrijst na de zomer het Efteling Grand Hotel, een luxe hotelcomplex met 143 kamers. Uiteindelijk krijgt het Dwarrelplein een volledig nieuwe indeling.



Ontwerp

Vanaf vandaag kunnen bezoekers weer bij de kraam terecht voor onder andere oliebollen, wafels, popcorn en suikerspinnen. Het assortiment bleef ongewijzigd. De huidige Hollandsche Gebakkraam, een ontwerp van Karel Willemen, stamt uit 2020.