PortAventura World

Vakbonden sluiten akkoord: staking en demonstraties PortAventura van de baan

Er komen deze zomer toch geen stakingen in PortAventura World, het grote pretparkresort in de Spaanse kustplaats Salou. Ook demonstraties van ontevreden personeelsleden behoren voorlopig tot het verleden. De directie van PortAventura heeft een overeenkomst gesloten met de vakbonden.



Dat hebben de vakverenigingen UGT en CCOO bekendgemaakt. Enkele weken geleden werd er nog volop geklaagd over de arbeidsomstandigheden in de parken en hotels van PortAventura. Er zou sprake zijn van te lage lonen en een te hoge werkdruk. Inmiddels is er een financiële bijdrage toegezegd.

"Dit maakt de situatie voor het personeel dragelijk tijdens de huidige inflatie", staat in een toelichting. Zo is voor 2022 een maandelijkse bonus afgesproken van 50 euro bruto. In 2023 wordt een salarisverhoging van 4 procent doorgevoerd. Daarmee loopt PortAventura vooruit op de consumentenprijsindex van 2023, die pas in januari 2024 bekend zal zijn.



Onwettig

Eigenlijk stond voor zaterdag 6 augustus een 24 uur durende staking gepland. Eind juli werd al bekend dat die actie niet zou doorgaan omdat de staking onwettig was verklaard. "Het bedrijf zou een schadevergoeding kunnen eisen bij iedereen die toch mee zou doen", liet vakbond UGT weten. "We konden dat risico niet nemen."