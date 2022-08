Dolfinarium

Dierenactivisten slaan voor de derde keer in een jaar toe in Dolfinarium Harderwijk

Komt het Dolfinarium in Harderwijk ooit nog af van de Vegan Strike Group? De dierenrechtenorganisatie heeft afgelopen weekend voor de derde keer in een jaar tijd toeslagen in het zeedierenpark. Ze sprongen zondagmiddag in het water in het DolfijndoMijn, de grote koepel waar de dolfijnenshow Oceanica wordt opgevoerd.



Daarop moest de voorstelling stilgelegd worden, net als in augustus en oktober vorig jaar. De showarena werd ontruimd. Twee vrouwelijke activisten uit Nederland en Portugal, gekleed in een wetsuit, zijn opgepakt door de politie. Voorman Peter Janssen bleef dit keer buiten staan: hij heeft een officieel parkverbod voor de komende 25 jaar.

Dat hield twee andere leden van de groep echter niet tegen. Eenmaal in het water hielden ze protestborden omhoog. De Vegan Strike Group wil het publiek naar eigen zeggen wakker schudden, zodat mensen gaan inzien dat dolfijnen geen trucjes horen te doen in een bak chloorwater. Toen de politie ter plaatse was, kwamen de activisten vrijwillig het bassin uit.



Circustent

Bezoekers van het Dolfinarium zullen dergelijke taferelen de komende tijd waarschijnlijk nog wel vaker zien. "We komen terug om deze afschuwelijke dolfijnenshows te stoppen", belooft Janssen in een filmpje op zijn Facebook-pagina. "Sluit deze circustent", valt te lezen in een verklaring. Overigens was de Vegan Strike Group een dag eerder nog aanwezig in Boudewijn Seapark in België, net als het Dolfinarium onderdeel van de groep Aspro Parks.



De groep publiceerde ook een video waarin een anonieme Dolfinarium-medewerkster aan toeschouwers vraagt om de activisten niet te filmen. "Mensen zetten dit soort dingen online en dat werkt alleen maar tegen ons, want dat trekt alleen maar veel meer van dit soort mensen aan. En dat zorgt er weer voor dat we misschien bijna elke dag een show moeten stilleggen."