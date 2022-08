Legoland Windsor Resort

Criminelen stelen bijna twintig auto-katalysatoren op parkeerplaats Legoland

Meerdere bezoekers van Legoland Windsor in Engeland kwamen deze zomer voor een onaangename verrassing te staan. Op de parkeerplaats van het pretpark zijn in korte tijd bijna twintig auto-katalysatoren gestolen. Tussen 23 juni en 3 juli noteerde de politie al zeventien diefstallen.



De katalysator is een onderdeel van de uitlaat dat ervoor zorgt dat uitlaatgassen zo veel mogelijk worden geneutraliseerd. Er zijn metalen als platina en palladium in verwerkt. Daar is het criminelen om te doen. Het weghalen van een katalysator is vaak in een paar minuten gebeurd.

Legoland Windsor blijkt dus een geliefde plek voor dieven van katalysatoren. De lokale politie heeft het attractiepark gevraagd om slagbomen te gaan bewaken, maar dat zou volgens het management te ingewikkeld zijn.



Beveiligingscamera's

Een Legoland-woordvoerder vult aan dat er wel degelijk beveiligingscamera's op het terrein hangen en dat medewerkers regelmatig een controlerondje lopen. Naar aanleiding van de meldingen gebeurt dat vaker.