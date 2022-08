Wunderland Kalkar

Nederlandse recreatiegroep neemt Duits pretpark Wunderland Kalkar over

Het Duitse pretparkresort Wunderland Kalkar komt na ruim 25 jaar in andere handen. Ondernemer Hennie van der Most draagt de bestemming in deelstaat Noordrijn-Westfalen over aan een Nederlands bedrijf. De Utrechtse recreatiegroep DeFabrique Holding mag zich voortaan de eigenaar noemen.



Wunderland Kalkar - eerder Kernwasser-Wunderland - werd in 1995 gebouwd in en rond een oude kerncentrale. De trekpleister, jaarlijks goed voor zo'n 600.000 bezoekers, bestaat uit een hotel, een restaurant, evenementenlocaties, vergaderzalen en attractiepark Kernie's Familienpark. Per maandag 1 augustus zwaait DeFabrique Holding van ondernemersfamilie Van Eck de scepter over het terrein van 55 hectare.

"Van der Most draagt Wunderland Kalkar met een gerust hart over", valt te lezen in een persbericht. Het huidige personeelsbestand blijft intact, inclusief parkdirecteur Han Groot Obbink. "Met meer dan twintig jaar ervaring in de evenementen- en recreatiebranche is DeFabrique Holding dé partij die Wunderland Kalkar verder kan brengen."



Unieke historie

De firma is bekend van karakteristieke evenementenlocaties zoals DeFabrique in Utrecht en Vliegveld Twenthe in Enschede, maar ook van een verhuurbedrijf voor rekwisieten; JAN Verhuur. "Wunderland Kalkar met zijn kenmerkende kerncentrale sluit hier perfect op aan", laat DeFabrique weten.



Initiatiefnemer Jan van Eck zegt Van der Most "zeer dankbaar" te zijn. "Een locatie met zo'n unieke historie en verhaal past als geen ander bij ons." In de directie van DeFabrique zit ook Marten Foppen, oud-directeur van het Dolfinarium en Het Spoorwegmuseum. Wunderland Kalkar stond al sinds 2018 te koop. Men wilde er in eerste instantie 16 tot 18 miljoen euro voor hebben. Het uiteindelijke overnamebedrag wordt niet bekendgemaakt.



Showdecor

Vorig jaar zomer kwam Wunderland nog in het nieuws toen bleek dat Van der Most een gigantisch showdecor van violist André Rieu had gekocht, bestemd voor het Duitse park. Het gaat om een replica van een keizerlijke paleis uit Oostenrijk, op ware grootte. Tot op heden is dat decor echter nergens opgedoken.