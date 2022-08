Disneyland Paris

Disneyland Paris: nieuwe Magnum-ijsjes in de stijl van Up, Minnie Mouse en Lion King

Disneyland Paris verkoopt sinds deze week Magnum-ijsjes geïnspireerd op Disney-iconen. In het Walt Disney Studios Park verscheen een speciale Magnum-wagen met de naam Ice Cream Creations. Op het menu staan drie verschillende Magnums in Disney-stijl.



Zo is er een ijsje dat in het teken staat van de Pixar-film Up, bestaand uit vanille-ijs bedekt met pure chocolade, gekleurde balletjes, geraspte witte chocolade en stukjes M&M's. De kleurrijke ingrediënten moeten de ballonnen voorstellen die het huis van Carl Fredricksen omhoog tillen, net als in de film.

De zogeheten Hakuna Matata-Magnum, met een afbeelding van Simba, staat in het teken van The Lion King. Het ijsje bevat melkchocolade, eetbare goudklompjes, stukjes amandel en cornflakes. Ook Minnie Mouse kreeg haar eigen Magnum, met witte chocolade, knapperige aardbeien, krokante frambozenparels, kokosnoot én haar iconische strik.



Studio Theater

Op een luifel en de menukaart wordt het concept "ijs met karakter" genoemd. Alle drie de opties kosten 6 euro per stuk. De foodtruck is de komende tijd te vinden tussen de overdekte winkelboulevard Studio 1 en het grote Studio Theater, in themadeel Production Courtyard.