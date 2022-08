Efteling

Vuurspuwende draak in Efteling-show Raveleijn werkt weer volledig

In de Efteling wordt weer een volwaardige versie van stuntshow Raveleijn opgevoerd. Afgelopen voorjaar ging de vuurspuwende draak Draconicon kapot. Door een defect aan het liftmechanisme kwam het gevaarte niet omhoog uit de kelder, waar de draak zich normaal gesproken bevindt.



Daarom werd Draconicon in een vaste positie geplaatst, boven de grond. Na enkele maanden is het opvallende mankement verholpen. Sinds eind juli functioneert de draak weer helemaal zoals het hoort. Toeschouwers zien het de gigantische animatronic weer oprijzen achter de stadspoort.

Volgens het verhaal wordt Draconicon bestuurd door de kwaadaardige graaf Olaf Grafhart. De vijf ruiters verslaan het vijfkoppige monster uiteindelijk door hun krachten te bundelen. De graaf geeft zich gewonnen, waarna zijn kleren worden afgepakt en hij samen met een wachter in een plas water verdwijnt.