Efteling

Efteling zet vanaf vandaag meer entertainment in

Het entertainmentaanbod van de Efteling wordt in augustus geïntensiveerd. Vanaf vandaag - maandag 1 augustus - zijn verschillende entertainmentacts vaker te zien. Ook werd een act aan het dagelijkse programma toegevoegd: de Efteling Muzikanten zijn terug van weggeweest.



Het bandje, dat al sinds 2004 op onregelmatige basis opduikt in het attractiepark, treedt de rest van het hoogseizoen dagelijks op tussen 16.00 en 21.00 uur. De eerste uren spelen de muzikanten in parkdeel Ruigrijk. Vanaf 20.20 uur staan ze op Hartenhof, het plein bij Symbolica.

"Deze muzikale virtuozen bespelen hun instrumenten én het publiek", laat de Efteling weten. "Ze zijn theatraal, komisch en elk lied is een happening op zich. Er wordt meerstemmig gezongen en voor speciale gelegenheden hebben ze altijd wel een liedje paraat." Het repertoire bestaat uit Nederlandstalige en Engelstalige nummers, aangevuld met Efteling-muziek.



Sprookjessprokkelaar

Vanwege bouwwerkzaamheden in het entreegebied vinden de meet-and-greets met Efteling-bewoners voorlopig plaats in het prieeltje van de Sprookjessprokkelaar, bij de hoofdingang van het Sprookjesbos. Daar zijn 's zomers van 10.00 tot 17.00 uur figuren aanwezig.



Verder worden diverse acts die voorheen alleen overdag te zien waren, nu ook 's avonds ingezet. Dat geldt in ieder geval voor de Wegenwacht en de vliegende draak in Ruigrijk en het vliegmachientje van Max en Moritz in Anderrijk. Het hoogseizoen van de Efteling startte een maand geleden, op vrijdag 1 juli. Men geeft geen reden voor de aanpassingen.